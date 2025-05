Educazione sessuale, 8 giovani su 10 la vorrebbero a scuola (e fin da piccoli) con esperti esterni

La ricerca, che ha coinvolto 2.500 giovani tra gli 11 e i 22 anni, fa luce sulle loro aspettative riguardo a temi quali identità di genere, educazione e salute sessuale. In primis, c’è da tenere conto delle molteplici sfumature dell’identità e dell’orientamento sessuale di ragazze e ragazzi: il 71,3% dei giovani si dichiara eterosessuale, ma una quota significativa si riconosce in orientamenti diversi - il 12,9% si identifica come bisessuale, il 5,8% come pansessuale, il 5,3% come asessuale e il 4,7% come omosessuale. Inoltre, il 7,5% manifesta un’identità di genere non conforme al proprio sesso biologico.