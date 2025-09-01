ChatGpt non ti suggerirà più di lasciare il tuo partner. Ma ormai l'AI può davvero influenzare la vita affettiva

Ma davvero qualcuno è pronto a legarsi sentimentalmente, fino al punto di inscenare un matrimonio, con una AI? La società Joi AI, specializzata proprio nella creazione di chatbot basati su intelligenza artificiale personalizzabili, ha condotto un sondaggio interpellando 2000 utenti parte della Gen Z, arrivando a dare risultanti inquietanti e sorprendenti: 8 intervistati su 10 hanno espresso infatti un parere positivo a sposare un AI e l'83% si è detto possibilista sul creare una relazione profonda con un avatar digitale senza alcuna persona in carne e ossa dietro. Un qualcosa che si spiega anche con la crescente ansia sociale che attanaglia i giovani, almeno a sentire Shifali Singh, psicologo e direttore della ricerca cognitiva digitale presso il McLean Hospital/Harvard Medical School: "Alcune mie ricerche hanno dimostrato che le persone con ansia sociale tendono ad apprezzare di più l'uso degli strumenti digitali perché non hanno così tanta paura delle ripercussioni, del giudizio, soprattutto con i social media". Intanto il Time ha scoperto che in generale ben il 40% delle persone che dicono di essere in una relazione con un chatbot è contemporaneamente anche sposata. Insomma il triangolo virtuale no, non l'avevamo considerato, ma è ormai una realtà con cui fare i conti.