AI contro le fake news, Meta testa la nuova funzionalità per Whatsapp

Le voci critiche sulla nuova funzionalità partono tutte da una domanda piuttosto semplice, quasi ovvia: "Siamo sicuri di poterci fidare di Meta AI se questa agisce senza il supporto di un elemento umano che gli faccia appunto da fact-checker?". Il sospetto di chi nutre dubbi è che l'intelligenza artificiale non sia ancora pronta per il momento a gestire la responsabilità di scoprire in autonomia se una notizia sia attendibile o meno, soprattutto se chi fabbrica a monte queste bufale dovesse scoprire come "imbrogliarla". Meta tuttavia sta ritardando l'uscita di questa funzionalità per tutti proprio per evitare che la furbizia umana abbia la meglio e promette di garantire un alleato sicuro e affidabile contro la disinformazione.