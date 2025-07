"Scrivi come un'intelligenza artificiale" e altri insulti: cos'è l'AI shaming

Questo articolo non è stato scritto da un'intelligenza artificiale. Qualora tuttavia foste colti dal legittimo dubbio e voleste esplicitarlo a tutti nei commenti, fate attenzione: chi sta buttando giù queste righe sarebbe autorizzato a offendersi per essere stato paragonato, anche solo in linea teorica, a un chatbot. E' quanto sostiene l'autorevole Università di Cambridge. Uno studio coordinato da Advait Sarkar per il prestigioso ateneo ha infatti sdoganato il cosiddetto "AI shaming", che parrebbe particolarmente diffuso soprattutto negli ambiti accademici.