L'IA "vede" gravi malattie cardiache in un semplice elettrocardiogramma

Per verificare l'efficacia dello strumento nel mondo reale, il team ha utilizzato EchoNext su quasi 85.000 pazienti sottoposti a Ecg che non avevano mai effettuato un ecocardiogramma. EchoNext ha identificato più di 7.500 individui (il 9%) ad alto rischio di patologie cardiache strutturali non diagnosticate. "Utilizzando la nostra tecnologia, potremmo essere in grado di trasformare i 400 milioni di Ecg annui nel mondo in 400 milioni di opportunità per lo screening delle cardiopatie strutturali e potenzialmente fornire un trattamento salvavita nel momento più opportuno", afferma Elias.