Autismo, svolta nella diagnosi e nel trattamento precoce grazie all'IA

Per la prima volta gli scienziati sono riusciti ad associare le delezioni o duplicazioni del Dna sul cromosoma 16 di pazienti autistici con particolarità strutturali e funzionali del cervello, ad esempio con alterazioni del volume della corteccia cerebrale. "Ci siamo concentrati su una delle cause genetiche più diffuse dell'autismo - scrivono gli autori - una regione del cromosoma 16 la cui funzione resta in gran parte sconosciuta". "Abbiamo scoperto - continuano - che le variazioni del numero di copie ripetute del Dna (CNV) della regione 16p11.2 si associano in quasi il 100% dei casi a variazioni strutturali del cervello, permettendo una rilevazione di tali variazioni genetiche basata esclusivamente sull'imaging cerebrale".