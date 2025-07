Anche l'IA "soffre" di insicurezza...va in crisi se messa in dubbio

I ricercatori hanno osservato che, quando un Llm fornisce una risposta non propriamente corretta ma l'interlocutore gli dà comunque ragione, il modello aumenta la sua fiducia e tende a perseverare nella sua affermazione anche in presenza di prove contrarie. Viceversa, quando fa un'affermazione corretta che poi viene messa in dubbio dall'interlocutore, tende facilmente a perdere fiducia, in altre parole "attribuiscono un peso eccessivo ai consigli contrari, con conseguente notevole perdita di fiducia nella loro risposta iniziale", scrivono gli autori della ricerca. Queste osservazioni si aggiungono a molti altri studi che dimostrano come i testi prodotti dall'IA siano ancora soggetti a molte possibili fonti di errori e di quanto lavoro sia ancora necessario prima di poter rendere gli Llm strumenti davvero affidabili.