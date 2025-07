Prometteva guarigioni con l'Intelligenza artificiale, arrestata "santona"

La santona si era trasferita a Lidio di Ostia dopo essere finita sotto processo a Torino. Non ha fatto appello, e la sentenza a 9 anni è diventata definitiva. Con l'arresto della 55enne "si è conclusa un'attività d'indagine estremamente complessa, articolata e anche emotivamente molto impattante perché ci ha permesso di conoscere delle storie di umana sofferenza, appunto le storie di quelle persone che si rivolgevano alla santona per poter guarire", ha spiegato Assunta Esposito, dirigente del Centro operativo sicurezza cibernetica di Torino. "Queste persone venivano anche soggiogate psicologicamente, venivano portate fuori dai propri nuclei familiari per cui la santona le predisponeva in uno stato di vera e propria sudditanza psicologica per poterle meglio manipolare. Mi viene in mente la storia del signore tetraplegico che veniva anche sottoposto a delle vere e proprie umiliazioni pubbliche perché naturalmente la santona doveva in qualche modo giustificare il fatto che non ci fossero dei miglioramenti derivanti appunto dalle sue cure", ha aggiunto Esposito.