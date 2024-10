Presunto santone del Salento, l'appello dei genitori di Marika: "Kadir, lascia stare nostra figlia"

La conoscenza sui social - Silvio Ruta racconta che la figlia Marika ha contattato Kadir sui social e poco tempo dopo lei ha acquistato una Bibbia dall'aspetto "fasullo". Poi sono iniziate le prime bugie. "Ci aveva detto che sarebbe salita a Milano con la scusa di staccare un pò e invece è andata a Foggia. Kadir l'ha battezzata vestita in una vasca da bagno e lei è svenuta", spiega l'uomo. Da allora Marika è diventata una seguace attiva del presunto santone salentino tanto da uscire di casa e spogliarsi in strada come prova maestra di "sacrificio".