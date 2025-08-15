Le canzoni hot e finto-retrò di Cantoscena conquistano internet (e ci fanno capire come l'AI potrebbe stravolgere la musica)

"A Marzo del 2025, nelle soffitte di una villa sui colli senesi – a seguito dell'improvvisa morte del suo eminente e misterioso proprietario – sono stati ritrovati alcuni bauli contenenti la discografia completa e le carte segrete di Cantoscena: vinili, nastri, video e foto d'epoca, diari personali, documenti ufficiali e appunti rimasti nascosti per decenni, al riparo da occhi e orecchie indiscrete". Bella storia vero? Peccato solo che, alla fine della descrizione del video su Youtube, arrivi il classico disclaimer: "Ogni somiglianza con persone esistenti o esistite è puramente casuale". Tutto frutto della fervida fantasia di un autore misterioso. Eppure i brani di Gina Gocci, Rossella e Vera Luna sembrerebbero davvero venire fuori da un catalogo dimenticato, di cui sono sopravvissuti in qualche modo solo pochi EP. Il gioco regge, almeno finché non si riflette sul fatto che i brani di Cantoscena si reggono su testi davvero troppo audaci per gli anni Sessanta e Settanta italiani.