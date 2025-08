Rissa al concerto di Sfera Ebbasta, lui si infuria: "Siete dei babbi, non sapete divertirvi"

Fuori programma poco piacevole al concerto di Sfera Ebbasta all'Arena della Versilia al Cinquale, in provincia di Massa Carrara. Arrivati all'ultimo brano della serata dello show di sabato scorso il trapper ha dovuto interrompere lo spettacolo perché tra nel pubblico era scoppiata una rissa. Un alterco piuttosto violento che visto coinvolto un gruppo di ragazzi tra cui sono volati e calci e pugni. "Per favore state fermi. Qualcuno ha deciso di rovinare l'ultimo pezzo. Questo è il motivo per cui la gente non ha voglia di venire a suonare" ha detto Sfera dopo aver interrotto la canzone. Ma l'appello non ha ottenuto grossi risultati, al punto che dal pubblico si è levato anche qualche insulto all'indirizzo del trapper.