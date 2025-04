Sfera Ebbasta e Shiva insieme in un joint album a sorpresa

La traversata live del Tour 2025 ha acceso un inedito spotlight sulla storia di Sfera, un’esperienza mai prima d’ora tanto immersiva nel suo mondo e nella sua estetica, ripercorrendo hit dopo hit gli ultimi 10 anni in musica - dalle origini alla fama globale, preparando la strada al suo ritorno al blocco con i brani dell’ultimo album "X2VR". Nelle quattro notti milanesi all Forum non sono mancati sul palco colleghi e amici, da SCH a Guè, da Baby Gang a Tedua e Paky; e per il gran finale Sfera ha voluto con sé proprio Shiva, con cui ha presentato un antipasto del joint album uscito ora.