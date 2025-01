Gli opposti si rincorrono e si alternano sul palco, tra fuoco che guizza e soffi d'aria leggeri, gli outfit nero per la prima parte e bianco nella seconda. Tutto, e il contrario di tutto. Il momento acustico arriva esattamente a metà del live, come per dividerlo in due, con Lazza al piano insieme al suo maestro di pianoforte Aleksander: "La persona che mi ha messo le mani sul pianoforte da bambino". "E' stato bello coinvolgerlo dopo tanto tempo. Sono una persona che ci tiene tanto agli affetti… portarmi una persona con cui ho questo rapporto veramente tanto speciale in una situazione come il mio show, che è qualcosa di cui sono estremamente geloso, per me è super significativo" ha spiegato. Il pubblico del Forum è in delirio: alcuni sono stati in coda 24 ore per assicurarsi i posti sottopalco e non sono delusi. "Noto con piacere che non ci sono quasi cellulari accesi", commenta Lazza, con riferimento alla sua richiesta di usare gli smartphone con parsimonia. Ma poi è lui stesso a chiedere di accendere tutti la torcia per creare l'atmosfera, e il palasport si illumina a giorno.





Il tour europeo "Sono gasato di fare un tour all'estero, sono posti un po' più piccoli. Sarà un po' come ricominciare… Posti più compatti, con la gente che ti urla in faccia, riesci a comunicare con la prima fila", dice Lazza che vede arrivare alla conclusione un tour incredibile nei palasport italiani e ad aprile partirà con quello europeo. Undici date toccando Barcellona, Madrid, Parigi, Londra, Bruxelles, Berlino, Amsterdam, Stoccarda, Zurigo, Vienna e Monaco, alcuni posti dove ha già suonato e altri da scoprire. Poi ci sarà la prova degli stadi, ai quali scaramanticamente non pensa. "Da tifoso quale sono magari metto il Milan di mezzo", scherza, e chissà che non ci sia anche un po' di verità nelle sue parole.





Un pensiero a Sanremo Un pensiero anche a Sanremo, di cui è stato protagonista nel 2023 (con "Cenere", brano più ascoltato dell'anno) e dove ha cantato per la prima volta "100 messaggi" l'anno scorso. All'Ariston ci saranno però Fedez, Emis Killa e Tony Effe a portare il rap: "Tre persone che conosco molto bene, al di là del lavoro, sono proprio tre persone che frequento. Se la sapranno gestire bene, gli auguro di fare un bel percorso". Pronostici non ne fa, ma una preferenza la esprime: "Mi aspetto una conferma da un artista che io seguo e che mi piace tanto che è Brunori Sas, che secondo me è una penna incredibile, è una penna geniale". Di fare "una passeggiata" in Liguria tra l'11 e il 16 febbraio non lo esclude del tutto, ma i progetti sono altri: "Me ne vado in ferie!"