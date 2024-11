Fresco di premiazione ai SIAE Music Awards nella categoria Miglior Canzone Streaming Italia con "Cenere" il cantante sembra inarrestabile e sempre al lavoro per superarsi. Un momento d'oro questo per Lazza, da poco diventato padre e che a settembre ha pubblicato il suo nuovo album "Locura". Insieme al singolo, guardacaso proprio dagli spalti di San Siro, Lazza lancia anche il videoclip di "OuverFOURe" firmato da LateMilk. Un’opera visivamente potente che, attraverso un’estetica evocativa, riflette l’essenza di "OuverFOURe": tra i frame più suggestivi, Lazza accanto a un pianoforte in fiamme, simbolo di una passione artistica in continuo ardere.