L'evento live "Locura Opera N. 1" lanciato da Lazza pochi giorni fa ai piedi dello Stadio San Siro è andato sold out in pochissimi minuti e ha radunato migliaia di fan. Per il rapper è stata anche l'occasione per condividre i primissimi passi del suo nuovo progetto. E' stata a tutti gli effetti una notte da primato, dove Lazza è riuscito nell’impresa di riscrivere le regole del live show regalando in anteprima otto dei nuovi brani dell’album "Locura", arrangiati ed eseguiti per l’occasione dall’Orchestra Sinfonica di Milano diretta dal Maestro Enzo Campagnoli, con accompagnamento al pianoforte del Maestro Aleksander Zielinski.