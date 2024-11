Lazza è diventato papà: "Benvenuto all'erede, welcome Noah"

"Benvenuto all'erede, welcome Noah". Con una storia Instagram Lazza ha annunciato di essere diventato papà. La sua compagna Greta Orsingher ha dato alla luce poco dopo mezzogiorno del 13 novembre al loro primo figlio. In realtà, proprio sull'orario di nascita, inizialmente indicato come 12:08 a.m. il rapper ha fatto una correzione "al volo", pubblicando poco dopo la prima storia, una seconda con le scuse e la modifica: 12:08 p.m. Niente di grave, una distrazione dovuta, probabilmente, all'emozione del momento. Sia il sesso sia il nome erano stati già svelati nei mesi scorsi. A maggio il cantante reso noto che si trattava di un maschietto e, durante il concerto gratuito Locura- Opera n1, tenuto a San Siro nella serata del 5 settembre, aveva anche comunicato il nome scelto. Adesso il momento tanto atteso è arrivato e la coppia di neo-genitori ha accolto finalmente il piccolo Noah.