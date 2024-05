Dopo la storia finita con Debora Oggioni, dall'inizio 2024 sono iniziate a girare le prime indiscrezioni sulla nuova possibile fidanzata del rapper di "Cenere". A gennaio erano stati pubblicati degli scatti su Diva e Donna, che ritraevano Lazza in compagnia di Greta Orsingher in un ristorante di St. Moritz. Anche alcuni indizi social, avevano fatto pensare a una frequentazione: il cantante indossava un grembiule personalizzato, comparso poi anche in una storia caricata dalla ragazza. E a ben vedere, nell'account Instagram di Greta erano presenti commenti e like di Lazza già dal novembre 2023. La conferma della loro relazione è arrivata a 12 marzo, quando Lazza ha postato una foto che li ritrae a baciarsi e che era stata condivisa da Greta.

Chi è Lazza

Il vero nome è Jacopo Lazzarini. Rapper, cantautore e produttore discografico italiano è nato il 22 agosto 1994 a Milano, quartiere Calvairate. Ha studiato pianoforte al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Poi è passato al mondo dell'hip-hop, unendosi ai collettivi Zero2 e Blocco Recordz. Nel 2012, ha pubblicato il suo primo album mixtape intitolato "Destiny Mixtape", seguito dal secondo mixtape chiamato "K1 Mixtape" nel 2014. Ha collaborato con Emis Killa su singoli come "Bestie" e "Bella idea" da Keta Music Vol. 2. Il suo album di debutto in studio è "Zzala", che conteneva singoli di successo come "MOB" (con i rapper Nitro e Salmo) e "Lario", entrambi certificati disco di platino. L'evoluzione musicale arriva con "Re Mida". L'album è in cima alla classifica FIMI Artisti e ha ricevuto la certificazione di platino. Lazza ha pubblicato il suo terzo album in studio "Sirio" l'8 aprile 2022. L'album ha debuttato in cima alla classifica FIMI Artisti e ha ottenuto la doppia certificazione di platino. Detiene il record di essere l'album più longevo in cima alla classifica degli album FIMI negli ultimi dieci anni (14 settimane). Il brano "Cenere" presentato a Sanremo 2023 conquistando il secondo posto ha ottenuto 8 dischi di platino ed è la canzone di Sanremo più ascoltata di sempre.