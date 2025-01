Ma se questo show e l'album "Locura" sono il presente, il passato di Lazza continua a raccogliere numeri da capogiro. Nelle ultime settimane infatti "Sirio" ha conquistato il Disco di Diamante. Un risultato unico nel suo genere, considerando che nessun rapper solista in Italia è mai arrivato a un simile risultato con un album, confermando una volta in più "Sirio" come album culto del genere in Italia, per oltre due anni sempre saldamente ai vertici delle classifiche di vendita, con il primato assoluto di permanenza al n°1 FIMI (21 settimane) e il traguardo di 1 miliardo di stream su Spotify recentemente raggiunto e superato.