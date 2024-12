Una scelta che non è certo isolata. Nel suo ultimo tour il cantante italiano Cosmo ha chiesto al pubblico di attaccare un piccolo adesivo sulla telecamera dei propri smartphone, mentre in America Bob Dylan li fa addirittura imbustare dentro ad appositi contenitori sigillati prima di entrare al concerto.

E sempre oltreoceano sono tantissimi i grandi nomi della musica, che adottano questa misura "salva concerto", durante le loro esibizioni sul palco, da Adele ai Depeche Mode e Florence Welch, cantante dei Florence and the Machine, che da anni, a metà di “Dog Days Are Over”, una delle canzoni più famose della band, interrompe il brano e si rivolge al pubblico chiedendo di mettere via il cellulare e saltare il più alto possibile: "Voglio che facciate una cosa molto difficile, forse la più difficile che abbiate fatto oggi".

Ad agosto Bob Sinclair si era sfogato sui social scrivendo: "Sono così depresso, è stata la data peggiore della mia vita", commentando la sua esibizione a Mykonos, dove le persone erano rimaste "tutte immobili con il cellulare in mano". In un video, postato sui suoi canali social, il noto dj aveva rivolto un invito ben preciso ai fan: "Smettetela di usare i telefoni in discoteca" e aveva poi aggiunto: "Sei a Mykonos, belle ragazze, club fantastico...e invece...".