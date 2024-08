Bob Sinclar ai fan: "Smettetela di usare i telefoni in discoteca"

Nel video, in cui appare evidentemente sconsolato, non si capacita di come sia stato possibile. La musica non c'entra. "Ho suonato - ha spiegato - un pò di techno, commerciale, deep...Nulla da fare, erano tutti anestetizzati". E neanche con i pezzi celebri come Love Generation e World Hond On, la situazione è cambiata: "Stavano tutti così col cellulare (mima il gesto, ndr), non so cosa stessero aspettando". Praticamente "le persone erano morte".