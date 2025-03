Milano, il trapper Shiva torna libero: in appello pena ridotta a 4 anni e 7 mesi

Torna libero il trapper Andrea Arrigoni, in arte Shiva. E' la decisione della Corte d'appello di Milano che ha ridotto da 6 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione a 4 anni e 7 mesi la pena per il 24enne accusato di tentato duplice omicidio per la sparatoria dell'11 luglio 2023. Una sentenza che conduce in automatico anche a revocare gli arresti domiciliari. Per il rapper resta solo l'obbligo di firma alla polizia.