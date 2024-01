Shiva torna a cantare dal carcere, primo brano dopo l'arresto: fan in delirio

Tgcom24

Il nuovo brano e il video di Shiva "Milano Shotta Freestyle" di Shiva già sta mietendo migliaia di visualizzazioni ed è accompagnata dal videoclip uscito sul canale YouTube del rapper che informa attraverso un disclaimer come sia stato girato appena 24 ore prima del suo arresto. Già nel titolo, shotta fa riferimento agli spari di una pistola, e la canzone è un freestyle senza ritornello, un lungo flow in cui il rapper parla della sparatoria avvenuta fuori dai suoi studi. “Pensan che facciamo lackin’, dovevi veder come sono scappati / Santana risponde agli attacchi, avete preso più shot degli ubriachi" (lackin' significa girare senza armi). Nel brano viene più volte ripetuto il nome Santana, che è la gang di Shiva, contrapposta notoriamente ai Seven Zoo di Rondo da Sosa. "Sappiamo chi è stato il mandante, è chiuso in casa con sette mandate", dice Shiva nel brano facendo riferimento agli aggressori che farebbero parte della gang di Rondo.

Nuova musica per Shiva L’ultimo album di Shiva si intitola "Santana Season", uscito a giugno 2023, mentre l'anno precedente il rapper aveva pubblicato "Milano Demons", che conteneva brani come "Non lo sai", "Take 4" e "Alleluia" (con Sfera Ebbasta) che avevano scalato la classifica. In un video su Instagram viene inquadrato un telefono da cui è in corso una chiamata al carcere di San VIttore in cui il rapper annuncia che presto arriverà "Milano Angels". “Free Shiva, free Santana gang, free the real. Non ci fermano neanche da dentro. Milano Angels out soon”. Sarà il nuovo album?