"Yakuza" è un'urban ballad che racconta una relazione emotivamente turbolenta e vissuta pericolosamente, in maniera quasi clandestina. La "Yakuza" è infatti un'organizzazione criminale giapponese, spesso paragonata alla mafia, e ai suoi membri. I due protagonisti, come si vede nel video, vorrebbero allontanarsi da una realtà fatta di ipocrisie e falsità per vivere la loro storia lontano da tutti, anche se sanno che non potranno sottrarsi al giudizio della gente. Il loro resterà quindi un amore sempre sull'orlo de rischio, tra momenti di luce e momenti di ombre, come sono del resto i rapporti umani.