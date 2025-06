Elodie domatrice di San Siro tra drag queen e messaggi di inclusività

Come una esperta domatrice di leoni Elodie agita il frustino sul palco di San Siro. La cantante calpesta ogni inutile polemica perché suo primo stadio (si replica il 22 giugno al Maradona di Napoli) è un grande happening per 45 mila persone in cui la parola d'ordine è l'inclusività. Dal monologo sui diritti Lgbtqia+ recitato dalla drag queen Sypario a quello sulla transizione affidato ad Ambrosia. E lo slogan "Make Equality Great Again", anziché l'America di Trump dice tutto. Quattro atti in cui l'artista non si risparmia: canta, balla, recita in uno show internazionale (prossimamente in oda su Canale 5) in cui gli ospiti (Achille Lauro, Gianna Nannini, Gaia più l’intermezzo di Nina Kraviz) fanno da contorno, la festa è tutta sua. E del suo pubblico, fedele a Elodea.