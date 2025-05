Elodie è Erotica, Magnetica, Audace e Galattica nel nuovo album "Mi ami mi odi"

Il nuovo disco, che arriva a un anno e mezzo di distanza dal clubtape “Red Light", si compone di 12 tracce, svelate in anteprima durante un incontro con i fan lunedì 28 aprile: oltre alla title track “Mi Ami Mi Odi", in radio e su tutte le piattaforme digitali dal 4 aprile scorso, il progetto discografico include le già note "Dimenticarsi alle 7", brano presentato alla 75ª edizione del Festival di Sanremo e certificato oro, "Black Nirvana" (disco di platino) e "Feeling" con Tiziano Ferro, unica collaborazione presente del progetto, oltre a Lorenzza, giovane nome della nuova scena musicale. “Mo ami mi odi” è un progetto maturo e potente, che fonde sensualità, fragilità e forza, in un racconto autentico e intimo. In queste 12 tracce, Elodie esplora le mille sfumature delle relazioni che viviamo tutti noi: amori complicati e passionali, desideri irrisolti, momenti di solitudine, di realtà e voglia di ribellione. È un album che non cerca risposte, ma racconta l’emozione e la realtà per quello che sono: chimica, caos, verità e coraggio, che si fondono con i generi che attraversano l’album, tra urban, elettronica, pop e R&B. Elodie firma così il suo progetto più personale, dove ogni canzone è una scena e ogni scena un riflesso di chi siamo davvero o chi pensiamo di essere.