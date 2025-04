Elodie lancia il nuovo album, con una copertina che la mette in croce

Elodie ha alzato il velo sul suo nuovo album. Dopo aver seminato indizi e piccoli spoiler, la cantante ha annunciato l'uscita di "Mi ami mi odi" per il 2 maggio. Tra i brani che l'album conterrà ci saranno "Dimenticarsi alle 7", presentato al Festival di Sanremo 2025, "Feeling", il singolo realizzato in coppia con Tiziano Ferro, "Black Nirvana", uscito quasi un anno fa, e "Mi ami mi odi", la canzone che sarà lanciata come nuovo singolo venerdì 4 aprile. La copertina del disco è di quelle destinate a far discutere, dal momento che Elodie appare messa in croce anche se la croce è formata da una serie di altoparlanti. L'album è già disponibile in pre-order nei formati cd con poster autografato in edizioni esclusive con artwork alternativi, cd standard, vinile autografato e vinile standard.