Elodie: "Sperimento e azzardo per conoscermi meglio"

Hai annunciato il titolo della tua nuova canzone in gara a Sanremo 2025, "Dimenticarsi alle 7", come vivi questo festival?

Quest'anno non vedo l'ora, c'è un pezzo che amo molto, che racconta due lati di me: da una parte amo la musica leggera, le grandi voci, dall'altra da quando ho 14 anni vado a ballare, la musica elettronica è un mantra, mi rilassa. Sono un po' drammatica, aggiungerei inutilmente, ma solo l'amore può suscitare quel dramma che a me piace, mi butto per terra, a volte mi metto anche la vestaglia per apparire più drammatica (ride, ndr). Dall'altra parte c'è la musica, che mi rappresenta molto. Per la prima volta ho messo becco sulla produzione, stavolta avevo un'idea e mi sono buttata. Per me questa è una specie di ballata sotto cassa. Non vedo l'ora di salire sul palco e giocare.