"This is me", Elodie in lacrime ringrazia Maria De Filippi ed Emma: "Mi sono state vicine e hanno capito le mie fragilità"

Elodie, prima della sua esibizione, ci tiene a ringraziare tutti i suoi musicisti: "Per assurdo non pensavo che sarei mai riuscita ad avere un pubblico live, non pensavo di essere amata. La mia band è come la mia famiglia, non potrei stare senza di loro, è un momento della vita incredibile". La cantante porta poi sul palco tutta la sua grinta con un'esibizione inedita: comincia sulle note dell'intramontabile "I put a spell on you" di Nina Simone e poi conclude cantando la sua hit "Bagno a Mezzanotte".