"This is me", LDA duetta con il padre Gigi D'Alessio sulle note di "Primo Appuntamento"

Ospite durante la seconda puntata di "This is me", LDA ha rivissuto il percorso affrontato nella scuola di "Amici" per poi esibirsi in studio con il padre Gigi D'Alessio. Durante l'appuntamento in onda mercoledì 27 novembre in prima serata su Canale 5, il giovane cantante ha messo in luce le sensazioni vissute nel talent, in cui aveva conquistato anche il suo primo Disco d'oro.