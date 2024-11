Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, nuova reinterpretazione di una sigla cult di "Amici"

Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini, ed Emanuel Lo tornano a "This is me" per dare vita a una nuova performance tutta da vivere. Dopo l'esibizione andata in scena nel primo appuntamento del programma condotto da Silvia Toffanin, sulle note della prima sigla del talent di Maria De Filippi, i tre insegnanti della scuola si sono rimessi in gioco, conquistando ancora una volta il pubblico e gli ospiti in studio.



"Non ti libererai più di noi", commenta ironicamente Lorella Cuccarini rivolgendosi alla conduttrice Silvia Toffanin, mentre Alessandra Celentano si focalizza sugli errori commessi durante la coreografia. "È perfetta", ribatte la Cuccarini, a cui fa eco anche Emanuel Lo.