Alessandra Amoroso a "This is me": "Non mi sono goduta Amici; se non fosse per Maria De Filippi non sarei qui"

Dalle difficoltà iniziali al supporto ricevuto da Maria De Filippi, Alessandra Amoroso ripercorre a "This is me" il percorso che nel 2009 l'ha portata alla vittoria di "Amici".



"Avevo questo elettrocardiogramma di emozioni dove andavo al picco massimo e poi giù negli abissi, non avevo un equilibrio, era tutto troppo grande", osserva la cantante pugliese, ricordando con la conduttrice Silvia Toffanin il momento in cui andò a dormire già vestita pensando che il mattino seguente sarebbe scappata dalla scuola.



"Chi mi ha fermata? È sempre stata Maria De Filippi, la persona che mi è stata accanto tantissimo con tanta pazienza e tanto amore". E ancora: "Per me è stata una mamma e lo è tuttora, sicuramente se non fosse stato per lei io non sarei qui oggi".