Per Alessandra Amoroso (e Tananai) "Si mette male"

Alessandra Amoroso lancia il nuovo brano "Si mette male", firmato anche da Tananai. La cantante lo ha presentato in esclusiva ad "Amici" e il brano andrà in radio dall'1 novembre. la nuova canzone racconta di "qualcosa che sta per succedere e che non vale la pena provare ad evitare". Dopo il successo di "Mezzo rotto" feat. Bigmama, l'artista - che quest'anno festeggia 15 anni di carriera - tornerà live in 13 palasport.