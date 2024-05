Sta succedendo

Entrambe sul palco dell'ultimo Festival di Sanremo, Alessandra con "Fino a qui" e Marianna con "La rabbia non ti basta", hanno duettato anche all’Arena di Verona per "Una Nessuna Centomila", evento che le ha viste entrambe schierate per la lotta contro la violenza sulle donne.



Adesso eccole insieme per un brano che ha tutte le caratteristiche per candidarsi a summer hit: "Sta succedendo" scrivono entrambe sui rispettivi profili Instagram, annunciando l'uscita del singolo.

"Mezzo Rotto" è una canzone pop/dance in cui Alessandra Amoroso e BigMama raccontano una storia d’amore che punta a resistere nonostante i problemi e due donne che si ritrovano a farsi forza a vicenda.