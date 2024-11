"This is me", Annalisa: "Le critiche ad Amici mi sono servite, così come mi servono oggi"

"Le critiche le ricordo e mi sono servite, così come mi servono oggi - ha esordito l'artista, recentemente premiata agli MTV Emas come Best Italian Act e in Spagna come Fenomeno Europeo Dell’Anno ai LOS40 Music Award - È stato un percorso che porto ogni giorno in quello che faccio, avere avuto la possibilità di essere in televisione, affrontare le dirette, imparare a stare sul palco qualunque cosa accada, è un insegnamento raro che ho avuto grazie ad "Amici", me ne sono resa conto negli anni dopo e me ne rendo conto anche adesso".