Agli MTV Emas Taylor Swift è ancora la regina | Annalisa è Best Italian Act

Per il terzo anno consecutivo, Taylor Swift è la regina degli MTV Emas. La trentesima edizione della manifestazione che celebra la musica più popolare in Europa è stata ospitata alla Co-op Live Arena di Manchester, città iconica per la musica, avendo dato i natali tra gli altri ai litigiosi fratelli Gallagher (e Liam è stato incoronato Best Rock). La regina del pop, assente giustificata perché impegnata con il suo tour, ha conquistato quattro premi sulle sette nomination che aveva raccolto alla vigilia: Best Video con "Fortnight" (feat. Post Malone), Best Artist, Best Live e Best US Act. Per l'Italia, il Best Act (il premio che i fan di ogni nazione assegnano ai propri artisti) è andato ad Annalisa, in sfida con Angelina Mango, Ghali, Mahmood, The Kolors.