Un anno da incorniciare per Annalisa. Tra tour, nuovo singolo con Tananai, il Global Force Award a Los Angeles, un asteroide con il suo nome, e il successo "Sinceramente", terzo a Sanremo, è sbarcata in Spagna con il titolo "Cuando, cuando, cuando". Da lì è partita la conquista dell'Europa, dopo due anni sugli scudi in Italia. La cantante ha trionfato come Fenomeno Europeo Dell’Anno ai LOS40 Music Award, indetto dall'omonima radio iberica. Annalisa si è esibita per la serata di gala al Palau San Jordi di Barcellona riproponendo il look total black sfoggiato al Teatro Ariston.