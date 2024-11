Beyoncé è la grande favorita ai Grammy: nuovo record di nomination

Una canzone dei Beatles è candidata ai Grammy 2025. "Now and Then, scritta e cantata da John Lennon, sviluppata a metà anni '90 da Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr e un anno fa finalmente finita da Paul e Ringo ha ricevuto una nomination per Disco dell'Anno. Il brano di 4 minuti e 9 secondi riunisce i Fab Four con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Gareggerà contro alcuni dei big della musica contemporanea: sono in corsa infatti Beyoncé con "Texas Hold 'Em", Kendrick Lamar per "Not Like Us", Taylor Swift per "Fortnight", Sabrina Carpenter con "Espresso", Charli XCX per "360", Billie Eilish per "Birds of a Feather" e Chappell Roan con "Good Luck Babe!".