Beyoncé, il papà accusa: "Snobbata dai Country Music Awards perché nera"

Uscito in marzo con Columbia Records con Beyoncé sulla copertina come regina del rodeo vestita nei colori della bandiera a stelle e strisce, "Cowboy Carter" è stato un fenomeno culturale e ha aperto un dibattito sul ruolo che gli afro-americani hanno avuto nella storia della musica country e nella sua successiva, contrastata accettazione da parte dell'establishment di Nashville che tuttora ritiene di detenere il canone. Mettendo in luce doppi standard in brani come "American Requiem" ("Dicevano che parlavo troppo country e poi, quando mi hanno respinto, che non ero country abbastanza") Queen Bey aveva puntato i riflettori sugli artisti neri che operano nella sfera di questo genere musicale: ne ha tratto soprattutto vantaggio il cantautore Shaboozey, che compare in due track di "Cowboy Carter" e che con "A Bar Song (Tipsy)" è stato per 12 settimane al primo posto nelle hit parade. Ai Cma Shaboozey è candidato come miglior nuovo artista e per il single dell'anno.