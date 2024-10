Diciannove artisti inoltre avranno la possibilità di vincere il loro primo Mtv Ema in questa edizione, tra cui: Kehlani e Tinashe nella categoria 'Best R&B', Disclosure e Fred Again per 'Best Electronic', Fontaines D.C. per 'Best Alternative', The Last Dinner Party per 'Best New' e Jimin dei BTS alla sua prima candidatura da solista nella categoria 'Best K-Pop'.

Durante gli MTV EMAs, anche i migliori talenti emergenti di MTV Push avranno l'opportunità di esibirsi per il titolo nella categoria 'Best Push', che include Flyana Boss, Laufey, Shaboozey, The Warning, Victoria Monét, oltre a Le Serafim e Teddy Swims, anche loro candidati nella categoria 'Best New'.