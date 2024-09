Taylor Swift trionfa agli Mtv Vma 2024 e fa la storia: è la più premiata di sempre

La 40ma edizione dei Vma è stato presentato da Megan Thee Stallion, che ha ritirato i premi per il Best Trending Video grazie a "Mamushi" (con Yuki Chiba) e per la Best Art Direction per "BOA". Tra gli artisti che si sono esibiti, LL Cool J, Eminem, che ha aperto lo show, Shawn Mendes, Katy Perry, Benson Boone, Anitta, Karol G, LL Cool J, Camila Cabello, Halsey. Il premio come miglior canzone dell'anno è andato a Sabrina Carpenter per "Espresso". Anitta ha conquistato la statuetta nella categoria Best Latin. Eminem è tornato a casa con i premi per il Best Hip-Hop e i Best Visual Effects grazie al brano "Houdini". Lenny Kravitz ha trionfato nella categoria Best Rock grazie al brano "Human", dall’album "Blue Electric Light". Benson Boone ha vinto come Best Alternative grazie alla hit "Beautiful Things". Ariana Grande ha vinto come Best Cinematography per "We Can’t Be Friends (Wait for your Love)", mentre il premio Best Choreography è andato a Dua Lipa per il brano Houdini. Una statuetta per Billie Eilish, premiata nella categoria "Video for Good" per il brano "What Was I Made For?" inclusa nella colonna sonora di "Barbie".