Taylor Swift: "Devastante annullare i concerti di Vienna ma la sicurezza prima di tutto"

Poi la popstar ha anche spiegato perché fino a questo momento non aveva commentato direttamente i fatti. "Ho deciso che tutte le mie energie dovevano essere destinate ad aiutare a proteggere il mezzo milione di persone che erano venute a vedere gli spettacoli a Londra. Io e il mio team abbiamo lavorato ogni giorno fianco a fianco con il personale dello stadio e con le autorità britanniche per raggiungere questo obiettivo, e voglio ringraziarli per tutto quello che hanno fatto per noi. Voglio essere molto chiara: non parlerò di qualcosa pubblicamente se penso che farlo possa provocare coloro che vorrebbero fare del male ai fan che vengono ai miei spettacoli. In casi come questo, 'silenzio' significa in realtà mostrare moderazione e aspettare di esprimersi al momento giusto. La mia priorità era finire il nostro tour europeo in sicurezza, ed è con grande sollievo che posso dire che l'abbiamo fatto".