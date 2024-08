Vienna, allarme attentati ai concerti di Taylor Swift: due arresti e show annullati

Il secondo sospetto è stato arrestato nel pomeriggio a Vienna e secondo i media locali avrebbe 17 anni anche se le autorità non hanno fornito ulteriori informazioni. Secondo alcune testate austriache - ma le forze dell'ordine locali non hanno confermato la notizia - ci sarebbero altri tre sospetti attentatori in fuga, anche loro coinvolti nella pianificazione di un attacco allo stadio Ernst-Happel. Il capo della Polizia austriaca, Gerhard Pürstl, ha spiegato che è stato scongiurato un pericolo concreto, ma le misure di sicurezza per i tre concerti di Taylor Swift e per altri eventi previsti nel weekend a Vienna sono state rafforzate. Allo stadio Ernst-Happel saranno inviate unità speciali e saranno aumentati i controlli sulle identità degli spettatori.





La star americana in queste settimane è in tour in Europa. Dopo essersi esibita anche a Milano, l'otto, il nove e il dieci agosto avrebbe dovuto cantare allo stadio Ernst-Happel della capitale austriaca. Tre date, e non una, per permettere alle decine di migliaia di fan di assistere ai concerti. Gli spettacoli sono però stati annullati dagli organizzatori a seguito dell'allarme attentati terroristici a Vienna.