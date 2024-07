Un uomo è stato arrestato dopo aver accoltellato e ferito diverse persone in una zona residenziale di Southport, a nord di Liverpool. Secondo le testimonianze raccolte dalla Bbc, l'individuo armato con un coltello correva per la via colpendo chiunque incontrava. Le forze dell'ordine hanno rassicurato sul fatto che dopo l'arresto "non vi è alcuna minaccia per il pubblico".