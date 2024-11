Probabilmente Annalisa è in vacanza con il marito Francesco Muglia, che ha sposato nell'estate 2023. Lui non compare mai nelle foto dalla Costa Rica: come sempre è molto riservato e non ama apparire sui social. Lontano dal mondo dello spettacolo, all'esposizione mediatica non è minimamente interessato. "Non c’è mai stasi, che è la cosa che ho sempre temuto nelle relazioni e in ogni ambito della vita. Con lui mi sento sempre in movimento, anche il matrimonio non lo vedo come un punto di arrivo, ma come una ripartenza", aveva detto a Vanity Fair la cantante in vista delle nozze.