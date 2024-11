Prosegue il successo di "This is me", il programma condotto da Silvia Toffanin in prima serata su Canale 5. Nella seconda puntata lo show che celebra e racconta i grandi talenti nati ad "Amici" in 24 edizioni, si è confermato leader assoluto della serata con 2.928.000 spettatori totali e il 21.15% di share, che sale al 23.19% sul target commerciale e raggiunge il 28% tra i 15-34enni.