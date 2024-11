"This is me", Gaia: "Per me c'è un prima e un dopo Amici"

Nello studio di "This is me", Gaia si emoziona ancora nel rivedere le immagini della sua vittoria nella diciannovesima edizione di "Amici".

"Per me c'è un prima e un dopo "Amici" - ha esordito la cantante, ospite nella seconda puntata della trasmissione in onda su Canale 5 - Maria De Filippi mi ha vista e non ha chiesto compromessi, questa è la cosa più speciale".