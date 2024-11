"This is me", Andreas Muller si emoziona ricordando la nonna: "La vita mi sta mettendo a dura prova"

La delusione e la sofferenza prima di arrivare alla vittoria finale scandiscono l'esperienza di Andreas Muller ad "Amici". Ospite durante la seconda puntata di "This is me", il ballerino ha rivissuto il percorso fatto all'interno della scuola, soffermandosi sia sull'esperienza che lo ha costretto al ritiro a causa di un infortunio, sia sul secondo tentativo che l'anno successivo lo ha visto uscire dal talent come vincitore. Per poi condividere il ricordo della nonna recentemente scomparsa.



"È stato un viaggio bellissimo, faticosissimo. Ti metti in discussione e puoi anche pensare in dei momenti che quello che stai cercando di fare non è la tua strada - ha esordito nel programma condotto da Silvia Toffanin -. Non smetterò mai di essere grato a questo posto perché mi ha dato la possibilità non solo di vincere "Amici" o di iniziare a lavorare con la propria passione, ma perché è una lezione di vita che tu hai con altre persone, con altri artisti".