Primo Maggio di musica con il Concertone di Roma: cast "trasversale", da Achille Lauro a Lucio Corsi

Torna in Piazza San Giovanni in Laterano il Concerto del Primo Maggio a Roma per celebrare la Festa dei Lavoratori con una maratona di musica, impegno e spettacolo. “Uniti per un lavoro sicuro” è lo slogan scelto dai Sindacati per questa trentacinquesima edizione dedicata al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Presentato da Noemi, Ermal Meta e BigMama, il Concertone presenta una lineup che attraversa generazioni e generi diversi che si intrecciano, creando un mosaico sonoro che riflette l’Italia di oggi, uno spaccato della nuova scena d’autore italiana, in cui convivono anime pop, elettroniche, urban, cantautorali e rock.