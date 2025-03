Nel mondo di Lucio Corsi: "Il mio nuovo album, tra infanzia, realtà e fantasia"

Se per molti Lucio Corsi era un artista di culto già da qualche anno, Sanremo gli ha dato un successo e una popolarità improvvisa e inaspettata. Come si fa a rimanere centrati e a non farsi travolgere? Intanto continuando a contornarsi con gli amici/collaboratori di sempre, dalla band con cui suona sin dai tempi del liceo, a Tommaso Ottomano, co-autore e per Lucio "più di un fratello. "Ci teniamo l'un l'altro - racconta Lucio - coi piedi per terra. E poi veniamo tutti dalla zona dove gli alberi nascono e si scavano la fossa: rimangono coi piedi per terra, sbirciano il più in alto possibile durante la loro vita e poi si scavano la fossa proprio lì dove sono sbocciati. Questo già di per sé è un insegnamento: l'importante è essere concentrati sulla musica, sulle cose che mi hanno guidato fin qui e cui tengo". Un'altra spinta a livello di diffusione persino planetaria del nome di Lucio Corsi potrebbe arrivare dal prossimo Eurovision, che si tiene a Basilea dal 13 al 17 maggio, e dove il cantautore andrà in virtù della rinuncia di Olly. Lui dubbi non ne ha avuti mai. "Con Tommaso ci avevamo pensato ed eravamo d'accordo che già che eravamo in ballo, avremmo continuato - spiega - a ballare, ma sulla stessa linea di Sanremo, niente fronzoli o fuochi d'artificio, andremo diretti e scarni, al massimo porterò l'armonica perché essendo obbligati a suonare sulla base registrata è l'unico strumento aggiunto che posso fare entrare nel mio microfono".