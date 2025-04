Achille Lauro pubblica il suo "Comuni mortali": "L'album più importante della mia carriera"

Anticipato dai grandi successi "Incoscienti giovani", in gara all’ultimo Festival di Sanremo, e "Amore disperato", entrambi in vetta alle classifiche streaming e radiofoniche degli ultimi mesi e certificati rispettivamente Oro e Platino, l’album di 12 tracce è frutto della lunga permanenza di Lauro tra Los Angeles e New York, dove si è concesso il tempo necessario per produrre e scrivere il suo nuovo lavoro.